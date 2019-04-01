стоимость проката самоката состоит из двух составляющих – фиксированной платы за старт и платы за время.

На странице CityBee в Facebook сообщается, что фиксированная плата составит 0,5 евро, плюс 0,10 евро в минуту, а это 6,5 евро в час.

Пользователи заметили, что это высокая плата, а некоторые сравнили и с ценами на аренду автомобилей.

"Так за машину дешевле получается, чем за самокат? Нормально", – писал в социальной сети Facebook Марюс.

"Извините, но если час проката электрического велосипеда стоит дороже, чем час аренды нового Golf, то что-то не так с ценовой политикой. Или предполагается плохая окупаемость?", – писал Артурас.

"Самокат дороже, чем машина. Какая-то ненормальная ценовая политика. Или только мне кажется, что прокат электрического самоката должен быть по цене ближе к ценам на прокат велосипеда, а не быть выше цены на аренду авто?", – вопрошала Эвелина.

Правда, сам глава CityBee Лукас Ила предложил сравнивать яблоки с яблоками.

"Это новшество. Если сравнивать ценовую политику, то я хорошо помню, как мы запустили в Каунасе прокат велосипедов. В Вильнюсе все уже были знакомы с оранжевыми велосипедами, а в Каунасе это была новинка.

Люди знали, что за первые 30 минут платить не надо, а потом цена растет. В Вильнюсе это было нормально, а в Каунасе приходили люди и говорили, что хотят взять велосипед на сутки. Мы объясняли, что система рассчитана на перемещение из точки А в точку Б, а не на суточную аренду. Людям это новшество было непонятно", – рассказал Ила, заметив, что это касается и автомобилей.

О ценовой политике компании высказался и представитель Susisiekimo paslaugos Антон Никитин. Он сказал DELFI, что это инициатива частного бизнеса, компания сама устанавливает цену.

"Город открыт для таких инициатив и хочет минимально их регулировать, чтобы не нарушать условия конкуренции. Я верю, что потребители услуг выберут подходящий для них способ передвижения", – сказал Никитин.

Для сравнения, при заказе автомобиля в каршеринговой компании Citybee Fiat 500 стоит 4,90 евро в час, BMW i3 – 7.90 евро, Volkswagen Golf – 6.19 евро. Более роскошные и вместительные автомобили – BMW X1 и Volkswagen Arteon стоят 10.90 евро в час. К стоимости аренды прибавляют еще от 0,13 до 0,19 евро за каждый километр.