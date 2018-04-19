Результат работы Snaige за прошлый год опубликован через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, которая обнародовала проекты решений собрания акционеров предстоящего 30 апреля.
Пока компания не публиковала отчет о деятельности за 2017 год после аудита, а в конце февраля раскрыла лишь предварительные консолидированные результаты. Тогда утверждалось, что чистые убытки группы в прошлом году составили 1,063 млн евро.
По словам председателя правления Ассоциации инвесторов Витаутаса Плунскниса, понесенные убытки, скорее всего, возникшие по причине списания кредитов, предоставленных компаниям, связанным с основным акционером, вызывают вопрос об ответственности руководителей Snaige.
"Судя по размеру понесенных убытков можно сделать предположение, что были списаны кредиты, предоставленные основному акционеру, которые Snaige уже не надеется вернуть. Такие действия поднимают вопрос об ответственности руководителей компании, поскольку эти средства должны были быть выплачены всем акционерам в форме дивидендов или в форме сокращения капитала", - отметил в интервью BNS В. Плункснис.
BNS пока не удалось связаться с генеральным директором Snaige Раймундасом Чейкой.
В начале февраля Банк Литвы (Центробанк) сообщил, что связанные с российской компанией Polair компании до 30 сентября 2017 года получили от Snaige кредиты на 11,92 млн евро, за которые с середины 2012 года не платят проценты. Тогда ЦБ наказал Snaige штрафом в размере 207 тыс. евро, поскольку компания не действовала в собственных интересах и интересах акционеров.
91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемой российской группой Polair компании Sekenora Holdings, которая зарегистрирована на Кипре.
Акции Snaige котируются в дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
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