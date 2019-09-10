Читатели портала сообщили, что приложение не дает подключиться ни к SEB, ни к Swedbank.
DELFI обратился в Литовскую ассоциацию банков, однако у организации не было никакой информации об этом сбое.
В 13.40 ч. президент ассоциации Мантас Залаторюс сказал, что компания SK ID Solutions, информировала о том, что проблемы устранены.
В 15 ч. читатели DELFI еще жаловались, что не могут подключиться к э-банкингу Swedbank. Подключиться получается не с первого раза.
Представитель SK ID Solutions Артурас Манкявичюс сказал DELFI, что сбои были зарегистрированы 10 сентября, в 12.45 ч. Специалисты работают над устранением неполадок.
Эстонская компания SK ID Solutions представила в странах Балтии систему идентификации Smart-ID в начале 2017 года. Это приложение клиентам предлагают все крупные банки Литвы.
В апреле 2019 года сообщалось, что в Литве приложением пользуются 830 000 жителей.
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