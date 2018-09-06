Представители власти этот план не комментируют. Пока все меры неофициальные, их еще будет обсуждать правительство, парламент и ответственные ведомства.

Предложения можно разделить на три группы:

Первая. Более активное участие государства в торговле и действия в наиболее прибыльной сфере торговли – государственная монополия на алкоголь, государственные аптеки в поликлиниках и больницах, упразднение платы за место на государственных рынках в обмен на снижение цен.

Вторая. Оказание давления на торговые сети через контролирующие ведомства и налоговую систему. Ведение двойного учета, чтобы можно было оценить заработки торговцев, штрафы за высокую концентрацию, помощь государства малому и среднему бизнесу. Например, возвращение подоходного налога людям, которые делают покупки в небольших магазинах.

Третья. Снижение прибыли торговых сетей. Это регламент соглашений между поставщиками и торговцами. Также сокращение времени работы ТЦ.

Средства воздействия

1. Регламентация стандартных (базовых) условий соглашений между поставщиками и торговыми сетями, честное рассмотрение споров.

2. Назначение (создание) ведомства, ответственного за контроль таких соглашений (см. пункт 1), рассмотрение споров, назначение штрафов за нарушение условий.

3. Создание платформы для объявления информации о ценах, которые устанавливают фермеры на свою продукцию и цены на эту продукцию в разных магазинах.

4. Предоставление финансовой, экспертной, другой технической помощи, вовлечение в это мэрий с целью побуждения поставщиков продуктов кооперироваться, что даст им больше полномочий при переговорах с торговцами.

5. Регулярное предоставление анализа колебаний цен на продукты (Литовский институт аграрной экономики).

6. Создание налоговых бонусов – возможность для жителей при декларации доходов снизить подоходный налог и вернуть часть средств, уплаченных за продукты не в торговых сетях: т.е. в небольших семейных магазинах, на рынках.

7. Совершенствование законодательной базы госзакупок, оценивать покупки у малого бизнеса.

8. Снижение административного бремени и риска в работе малого и среднего бизнеса, работающего на рынке продуктов питания.

9. Пересмотр полномочий Антимонопольной службы и модели контроля, оценить функции, результаты ее действия.

10. Создание локальных карт концентрации и контроля над адекватностью этой концентрации в данный момент.

11. Создание поощрения для привлечения новых участников рынка в сегмент розничной торговли. Активные действия в сфере привлечения инвесторов осуществлять через Invest Lithuania.

12. Регламентировать функции ТЦ – отделить сферы деятельности. Чтобы крупные ТЦ выполняли традиционные функции, как рынки и shopping malls (т.е. предоставление базовых услуг – продажа продукции). Предоставление дополнительных услуг, привлекающих покупателей, должно быть отделено.

13. Передача других услуг в руки другого юридического лица, во избежание конфликта интересов.

14. Ведение двойного учета: один - продажа фирменной продукции, другой – продажа продукции поставщиков.

15. Ограничение времени работы ТЦ в выходные и по праздникам.

16. Оценить, какую часть рынка занимают торговые сети не только в масштабе страны, региона, но и района, города и т.д. Установить допустимые границы.

17. Установить меры воздействия за чрезмерную концентрацию – от дополнительных налогов до ограничения расширения или обязательства снизить торговые площади.

18. Оценить эффективность работы Антимонопольной службы (АС) и инструменты, которыми она пользуется. Оценить общую ситуацию на рынке, нет ли олигополии, одного доминирующего участника, на которого равняются остальные.

19. Создать условия для получения информации АС от участников рынка.

20. Уточнить понятие соглашения, ограничивающего конкуренцию, которое установлено законом.

21. АС должна оценить соглашения сетей с поставщиками, условия, размеры штрафов, условия расторжения соглашений, разделение риска между поставщиками и сетями.

22. АС должна уточнить, какова реальная ситуация на рынке аренды помещений. Нет ли разных условий и ограничения в случае с выходом нового игрока на рынок? Каково влияние крупных игроков?

23. Пересмотр всех санкций, которые могут применять контролирующие ведомства и ведомства, защищающие права потребителей. Если санкции не соответствуют масштабу нарушения, увеличивать их. Пересмотреть механизм их назначения.

24. Увеличить участие государства в проблемных сферах. Сейчас парламент рассматривает вопрос создания сети государственных аптек в поликлиниках и больницах.

25. Создание госмонополии на продажу алкоголя.

26. Государственные рынки не будут брать плату за места в обмен на снижение цен.

27. Обязать торговцев ясно указывать цену за килограмм или литр продукта, а не за упаковку. Оценить причину не выполнения этого закона.

28. Ужесточить ответственность за мошенничество менеджеров торговых сетей, коррупцию, теневую договоренность и злоупотребления. Активное участие в расследовании таких преступлений, предоставление помощи сетям, обеспечение защиты людям, сообщившим о таких нарушениях.

29. Предоставление помощи производителям сельхоз- и пищевой продукции.

30. Дополнение закона о запрете нечестной деятельности в сфере розничной торговли.

"Не хочу комментировать никаких промежуточных предложений. Ведется интенсивная работа, оцениваем все возможные меры, а их список постоянно расширяется. Окончательные предложения и участникам рынка и обществу мы представим в ближайшие недели. Это будет комплекс решений, а не отдельные меры. Тогда и можно будет подробно говорить об их эффективности", – ответил DELFI премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я согласен с правительством, что у власти есть меры и инструменты, которые могут подействовать на цены на товары и услуги. Они могут приостановить рост цен и побудить инфляцию. Во-первых, это административные меры, которые увеличивают бремя бизнеса. Все это стоит денег, расходы перебрасывают на плечи покупателей", – сказал Лауринас Вилимас, исполнительный директор Литовской ассоциаций торговых компаний, но отметил, что это не план по снижению расходов.

По его словам, это искажение конкурентного окружения и ограничение конкуренции, что ведет к росту цен. К примеру, ограничение времени работы и ведение дополнительного учета стоят денег. Вероятно, это включат в цены, и покупатели это почувствуют.

Председатель правления Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис скептически оценил успех этого плана. "Что касается о государственной монополии, я не знаю такого государственного бизнеса, который был бы лучше частного. Я вижу это и в Беларуси, где госсектор сокращается. Так было и в Литве, где после советского времени госсектор развалился, поскольку был не в силах конкурировать с частным. Если говорить о монополии на алкоголь, то если общество должно платить больше, мы можем сделать это. Там будет дороже чем у нас", – сказал предприниматель, который согласен, что надо уменьшать часть рынка, занятую торговыми центрами.

Представитель ЛИАЭ Альбертас Гапшис считает, что рынок - один из конкурентов магазинов, но только рынков мало. Более серьезной конкуренцией были бы фермеры, малые хозяйства, которые начали бы сами производить и реализовывать свою продукцию. Но сегодня их немного, кроме того, переработчики оказывают на такие малые хозяйства давление, хотят вытеснить их с рынка.

Сами владельцы рынков осторожно прогнозируют свое будущее. По их данным, во всей Литве число торговых мест на рынках сокращается.

"Число торговых точек постоянно снижается, поскольку стало меньше жителей, кроме того, мы не можем конкурировать с торговыми сетями. Особенно с новым Lidl, где низкие цены. Если такой магазин открывается рядом с рынком, он исчезает. Простой пример – Алитус не впустил этот магазин в центр города, и рынок там жив. В Паневежисе разрешили построить несколько магазинов, и наш оборот снизился", – рассказала глава Паневежского рынка Алдона Янавичене.