В лагере фермеров неспокойно уже с ноября 2017 года. Им меньше платят за сырье, а цены на молочные продукты в магазинах постоянно растут. По данным Центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса, в прошлом году цены на отдельные молочные товары в магазинах увеличились на 20, 30, 40%, а на сливочное масло – на 50%.

"Начало года плохое – сырье дешевеет, а это самая плохая весть для производителей. С ноября цены снизились на 14 центов за килограмм. Самое интересное, что особенно низкие цены дают для кооперативов, которые прошлым летом добились того, чтобы цены не снижались", – сказала глава ассоциации кооперативов Karvutė Эдита Катутене.

Ни корма, ни добавки для животных дешевле не становятся, как и рабочая сила – нет, поэтому снижение закупочных цен – стресс для фермеров. По словам главы ассоциации Karvutė, кооперативы стараются амортизировать это, чтобы производители мне почувствовали спада.

"Когда цены так сильно снижаются, мы снижаем финансовый спад за счет имеющихся средств. Поэтому для наших членов закупочная цена снизилась, не на 14 центов, как в реальности, а всего на 2,5. Для фермеров такие колебания неблагоприятны, поэтому так делают и некоторые другие кооперативы ассоциации", – сказала директор Pamario pienas.

Члены кооператива Karvutė местным рынком не ограничиваются – до 40% сырья продают в Польшу.

За год кооператив продает около 141 000 тонн сырья (всего в Литве в год продают 1,4 млн. тонн молока), это позволяет искать более благоприятные цены.

"Часто нам даже возить не надо, поляки сами приезжают за сырьем. Так мы экономим. Правда, с 15 декабря до середины января – праздничный штиль. Мы видим, что в Польше рынок оживает, будем стараться больше экспортировать", – сказала Катутене.

Обычно кооперативы радуются тому, что поляки хорошо платят за молоко, глава кооператива Karvutė сказала, что в прошлом году хорошо платили и литовские переработчики.

Гендиректор Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс сказал, что с января закупочные цены снижаются.На сколько, не уточнял. "На экспортных рынках цены на молочные продукты сильно снизились. К примеру, сливки с сентября, когда цена была самой высокой, до декабря подешевели на 37%. Наша компания 80% продукции экспортирует, это для нас существенно", – сказал он.

Берташюс заметил, что цены начали снижаться только в этом году. Однако это снижение он считает коррекцией цен, а не признаком кризиса.

По мере снижения цен на сырье должна дешеветь и молочная продукция на прилавках. Но в Литве это бывает нечасто. "Снизятся ли цены в магазинах, покажет рынок. Ведь мы конкурируем с другими местными производителями, поляками. Сыр, сливочное масло везут и из Германии, других стран Европы", – сказал Берташюс.

Он подчеркнул, что цены на сырье и продукты надо оценивать с точки зрения долгосрочной перспективы.

Катутене заметила, что в Литве третье звено – торговцы - непрекосновенно, их никакая власть не контролирует.

"Мы не знаем, какие у них наценки, правительство должно вмешаться, чтобы распределение доходов между разными звеньями было честным. Часть торговцев слишком велика. Они должны умерить аппетит, тогда покупатели были бы в выигрыше", – сказала она