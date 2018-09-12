"Прогнозы специалистов Минфина обычно отличаются точностью. Есть хорошая новость - экономика в этом году растет быстрее, чем прогнозировалось, растет внутренний спрос, быстрее растут зарплаты и инвестиции, растет уровень занятости. В этом году мы черпаем силу изнутри. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то увидим, что на разных рынках будет проявляться неравномерность роста.

Этот год особенный, поскольку увеличился внутренний спрос, быстро растут зарплаты, инфляция снижается. Как мы и прогнозировали. Если смотреть в будущее, то силы надо черпать изнутри, поскольку мировая экономика будет расти, но не так быстро, как нам хотелось бы", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Вице-министр финансов Мигле Тускене сказала, что работодателям нелегко будет найти работников, а экспортерам доставит немало хлопот неопределенность на внешних рынках.

По словам Тускене, именно внутренний спрос, состоящий из инвестиций и потребления, толкает литовскую экономику вперед.

"Традиционная часть строительства сокращается, все меньшую часть составляет в формировании общего капитала, а инвестиции в производство и инновации растут", – сказала Тускене.

Шапока прибавил, что этому способствовало изменение налогов для инвестирующих в обновление технологий. Во время презентации упомянули, что в 2008 г. во время экономического роста средняя зарплата в Литве была 623 евро.

Предполагается, что в 2018 г. средняя зарплата составит 915 евро "на бумаге", в 2019 г. – 984 евро (по новой системе подсчета 1268 евро), в 2020 г. – 1047 евро (по-новому 1350 евро), а в 2021 г. - 1110 евро (по-новому 1431 евро).

"Зарплата растет быстрее всего за последние 10 лет. В первом полугодии рост составил 10%. В этом году рост зарплаты, по нашим прогнозам, будет 8,9%, в следующем - 7,5% и потом немного замедлится, но все равно останется высоким", – сказала Тускене.

Поскольку у людей сейчас больше доходов, предполагают, что у них увеличатся и расходы. Изменение расходов домашних хозяйств в этом году составит 4,3%.

Минфин обновил и данные по рынку труда. Уровень безработицы с 6,3% в этом году за три года должен снизиться до 5,9%. По словам Тускене, это будет рекордно низкий показатель, поскольку растет активность жителей – стал выше пенсионный возраст, больше жителей выходит на рынок труда.

"Тенденции миграции меняются, но надолго ли, сложно сказать. Нехватка рабочей силы пополняется за счет миграции", – сказала Тускене.

Минфин прогнозирует и равномерную тенденцию роста цен. В этом году, согласно прогнозу, инфляция составит 2,7%, а в следующие три года, до 2021 г., составит 2,5%.

Согласно прогнозу, рост литовской экономики в этом году будет более высоким, чем прогнозировалось – 3,4%. В следующем году рост замедлиться до 2,8%, в 2020 г. – до 2,5%, в 2021 г. – до 2,5%.