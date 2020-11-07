"Мы смотрим по тому, к какому месту удобнее подъехать, забрать еду, другие исходят из арендной платы, ведь если ее придется платить, надо закрываться и судиться, ведь оборот нулевой, нет денег на аренду", – сказал он.

По словам Бальниса, работников пока отправят в простой.

Компания Čili Holdings, которой принадлежат 27 пиццерий, останавливает свою деятельность. По совам главы компании Йонаса Каросаса, на этот раз они решили не заниматься продажей на вынос, поскольку эта услуга не дает прибыли, которая погашала бы расходы.

"Мы выучили весенний урок и сделали домашнюю работу – готовились ко второй волне", - сказал он.

По словам Каросаса, работникам предложат временно перейти работать в сеть Pigu.lt.

Бальнис сказал, что заведения общепита еще ждут решения властей о компенсациях бизнесу. По его словам, вторая волна может стать поводом для банкротства многих компаний.

"Кажется, на этот раз помощи будет меньше, и она будет недостаточной. Сначала все выглядело неплохо, но появились запятые, многоточия, и помощь На этот раз могут быть банкротства", – сказал он.

В время карантина будут закрыты бары, кафе, рестораны, игровые салоны, тотализаторы, разрешается только продавать еду на вынос.

Карантин будет действовать с 7 по 29 ноября. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не исключает, что карантин будет продлен.