Представитель Литовской ассоциации поставщиков тепла Мантас Паулаускас сказал, что стоимость отопления в стандартной 3-комнатной квартире может быть на 14-15 евро выше, чем за декабрь 2017 года.
"В декабре 2017 года отопление в стандартной трехкомнатной квартире площадью около 60 кв. м стоило 66-67 евро, а в декабре 2018 года счет составит около 81 евро.
Это стоимость отопления в квартире в неотапливаемом доме. Если речь идет о новом многоквартирном доме, то счет будет меньше - около 28 евро, а если дом находится в очень плохом состоянии, то отопление может стоить и 120 евро", - сказал Паулаускас.
Декабрь 2018 года был на два градуса холоднее, чем декабрь 2017 года, поэтому было израсходовано больше теплоэнергии, заметил специалист. По его словам, в декабре 2017 года средняя стоимость теплоэнергии в Литве составляла 5,85 центов за кВт (с НДС), а в декабре 2018 г. - 5,54 центов за кВт.
"Самая низкая цена на отопление - в Шяуляй (5,17 центов за кВт в декабре 2018 года), а самая высокая - в Паневежисе - 6,18 центов. В других городах цены находятся между этими показателями", - сказал Паулаускас.
Напомним, что в начале декабря 2018 года сообщалось, что рост цен на отопление связан с подорожанием ресурсов на рынке.
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