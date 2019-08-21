Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что для Литвы такие квоты, ограничивающие въезд граждан третьих стран в страну, очень важны.

"Происходит массовый въезд граждан третьих стран. На самом деле, чтобы на рынок попадали нужные работники, чтобы мы знали реальную потребность в них, нужна система квот", – сказала вице-министр.

Однако ассоциация Linava придерживается иного мнения.

По данным ее представителей, после введения таких квот, компании перейдут на польский рынок, этому будет способствовать и пакет мобильности, который предусматривает необходимость тягачу каждые 4 недели возвращаться в страну, в которой он зарегистрирован.

Говорят, что в таком случае перевозчики обоснуются в Польше, рядом с границей Литвы. Тогда водителю достаточно будет переехать литовско-польскую границу, поспать на границе и ехать в Западную Европу.

Генсек Linavа Мечисловас Атрошкявичюс сказал, что Литва может остаться у разбитого корыта.

"Постепенно этот сектор перейдет в другие руки, будет там работать, платить налоги, туда будет ездить рабочая сила. А мы останемся у разбитого корыта", – сказал он.

Перевозчикам, по данным Соцмина, уже сейчас не хватает 15 000 водителей, а через Службу занятости работу ищут всего 300.

По словам члена правления Конфедерации профсоюзов Гражины Груздене, одна из причин, по которым на рынке не хватает водителей – сами литовцы не спешат трудоустраиваться из-за низких зарплат.

По ее словам, когда на работу приходит устраиваться литовец, ему называют одну зарплату, а иностранец - другую. Кроме того, нередко иностранцы получают не только другую зарплату, но и другие условия труда, время работы, режим.

"Он все равно без семьи, как раб, может работать день и ночь", – сказала Груздене.

Правда, генсек Linava эту информацию отрицает.

"Все это сказки, выдумки. Нет никакой разницы между зарплатой, которую платят литовцу и украинцу, мужчине или женщине", – сказал он.

Однако Соцмин отмечает, что разговоры о разных зарплатах и условиях труда - небеспочвенны.

"Растет поток жалоб от работников из Украины, они жалуются на более низкие зарплаты и плохие условия", – сказала Радишаускене.

Департамент миграции отмечает, что из-за квот, которые введут с 2020 года компании не пострадают.

"Даже если превысят квоты, иностранцы смогут приезжать, просто надо будет получить решение Службы занятости, проверят, точно ли в Литве нет работников, которые могли бы работать на этом месте. Реально, я думаю, на потоках это не скажется", – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

По словам Атрошкявичюса, такой порядок может больно ударить по сектору перевозок, поскольку уже сейчас нелегко получить разрешения на трудоустройство водителей из третьих стран.

"Сейчас запись электронная, но только на ноябрь. Представьте, что делать компаниям, у водителей которых разрешение заканчивается в сентябре-октябре, а продлить его физически невозможно. В ближайшее время ждет серьезный кризис", – сказал он.

В первом полугодии 2019 г. выдано около 20 000 видов на жительство гражданам третьих стран. Из них около 12 000 - менее квалифицированным работникам, например, водителям, строителям, поварам, электрикам.