Директор Литовской ассоциации овощеводов Зита Циронкене сказала, что плохим был урожай ранних овощей. Сейчас ситуация немного лучше, поэтому урожай осенних овощей будет средним, но точно сказать еще сложно, поскольку все зависит от осадков в конкретном районе.

Например, в Пасвальском районе земля сухая. В Шяуляйском районе дождей было больше, но сейчас сухо и там, сложно убирать урожай. Кроме того, овощеводов беспокоит и теплая погода, ведь, чтобы урожай хорошо хранился, нужна прохлада.

"Я всем говорю: пока не свезем все в хранилища, оценить урожай сложно", – сказала Циронкене.

По ее словам, август хоть и был теплым, но осадки способствовали росту моркови, свеклы. А вот для картошки этот год был слишком жарким и сухим.

"Урожай картошки будет меньше среднего. Урожай ранней картошки был на 30% меньше", – заметила она.

Для капусты это лето тоже было слишком жарким и сухим.

Сколько будут стоить литовские овощи, прогнозировать пока сложно. По словам Циронкене, если в Польше урожай хороший, то не подскакивают и цены в Литве. Но в этом году все иначе.

"Поляки сильно пострадали от засухи, жары. Их правительство много инвестирует в системы полива", – рассказала она, заметив, что если и впредь погода будет такой, то хорошего урожая не будет ни в Литве, ни у соседей.

По словам Циронкене, самая большая проблема - неравномерное распределение осадков. Дополнительные расходы на полив взвинчивают цены на продукцию хозяйств. Именно поэтому по независящим от овощеводов причинам, цены в этом году вряд ли будут низкими.

Милда Микелёнене из Упите на 60 га выращивает разные овощи. По ее словам, плохо в этом году рос лук, а капуста белокочанная и пекинская росли хорошо. Свекла даст средний урожай, а вот картофель меньше среднего, поскольку не было возможности поливать картошку.

"Поскольку урожай был плохим и в Польше, и в Чехии, литовские овощеводы могут рассчитывать на более высокие цены. Если уже поляки везут от нас картошку, значит, ничего хорошего", – сказала женщина.

Фермер из Карсакишкиса Паулюс Черкесас выращивает морковь, порей, корневой и черешковый сельдерей на 13 га. Он сказал, что из-за засухи, много растений не выросло.

Альгис Марачинскас из Пасвальского района сказал, что в этом году хуже всего будет лук, неважным будет и урожай картофеля, моркови, зато выросла хорошая свекла и капуста.