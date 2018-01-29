Согласно результатам опроса, проведенного на прошлой неделе BNS среди 10 экономистов страны, наименьший ожидаемый рост - 2,8%, а наибольший - 3,8%.

Семь из десяти опрошенных аналитиков назвали экспорт основным двигателем роста ВВП страны.

"Быстрый рост экспорта с лихвой компенсировал более медленный рост внутреннего потребления, который тормозили цены, росшие наиболее значительно во всей зоне евро", – сказал старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Между тем, двое экономистов считают, что важнейшим толчком роста экономики страны в прошлом году было внутреннее потребление, один раз упоминается политика Смычки Евросоюза.

Экономисты прогнозируют, что в этом году экономика Литвы будет расти медленнее - увеличится на 2,8%. Самым малым был прогноз роста в 2,5%, а самым значительным – в 3,2%.

В этот вторник Департамент статистики планирует опубликовать первичную оценку роста ВВП за прошлый год.