По его словам, нет таких товаров, которые значительно подорожали бы или подешевели.

В прошлом году в Европе значительно подскочили цены на сливочное масло, сейчас наблюдается их снижение, но в Литве эта тенденция пока не просматривается.

"Можно сказать, что все идет к тому, что цены должны быть похожи на цены, которые были до июля 2017 года, т.е. [снизятся] на 40% и больше. Однако таких признаков в литовских магазинах невидно. Возможно, они опаздывают, но это должно проявиться", – подчеркнул Визицкас.

В прошлом году был хороший урожай пшеницы, поэтому она подешевела. А это значит, что должен подешеветь и хлеб. Такой прогноз делает Pricer.lt.

Правда, пекарни оставляют цены прежними, объясняя это ростом заработной платы, поэтому дешевая пшеница не обязательно означает дешевый хлеб.