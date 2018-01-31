По его словам, нет таких товаров, которые значительно подорожали бы или подешевели.
В прошлом году в Европе значительно подскочили цены на сливочное масло, сейчас наблюдается их снижение, но в Литве эта тенденция пока не просматривается.
"Можно сказать, что все идет к тому, что цены должны быть похожи на цены, которые были до июля 2017 года, т.е. [снизятся] на 40% и больше. Однако таких признаков в литовских магазинах невидно. Возможно, они опаздывают, но это должно проявиться", – подчеркнул Визицкас.
В прошлом году был хороший урожай пшеницы, поэтому она подешевела. А это значит, что должен подешеветь и хлеб. Такой прогноз делает Pricer.lt.
Правда, пекарни оставляют цены прежними, объясняя это ростом заработной платы, поэтому дешевая пшеница не обязательно означает дешевый хлеб.
Поездом "Викинг" в прошлом году перевезено на 37% грузов больше
Контейнерным поездом "Викинг", который курсирует от...
С подорожанием Инчукалнского хранилища поставщики газа ищут альтернативы (1)
Поскольку латвийский оператор газовой системы Conexus Baltic...
Уровень безработицы в Литве ниже среднего показателя по ЕС (2)
Уровень безработицы в Литве в декабре прошлого года был...
Переговоры в конкурсе Национального стадиона будут продолжены с Axis Industries
Переговоры в конкурсе концессии комплекса...
Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (17)
В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...
TOP новостей
Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (8)
Преподаватель Вильнюсской художественной академии...
Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (17)
В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...
Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (220)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Узница Каунасского гетто и Штуттгофа: в лагере сначала остригли и заставили мыться (21)
После войны узницу Каунасского гетто и Штуттгофа...
Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (9)
"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...