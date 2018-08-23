По словам председателя Литовской конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, на встрече 20 августа, организованной по инициативе Соцмина, профсоюзы упомянули о том, что члены Литовской ассоциации торговых компаний по сути согласны лишь на два выходных в год и не хотят расширять список выходных дней.

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Профсоюзы хотят, чтобы магазины не работали во время всех праздников и воскресных дней.

"Немало работников работает в выходные и праздники там, где в этом есть необходимость, где это вопрос жизни и смерти, или обеспечения государственных интересов или интересов общества. Торговые компании - точно к таким учреждениям не относятся. Поэтому абсолютная глупость утверждение, что работники сами хотят работать, не хотят быть с семьей", - сказала Ругинене.

"Все это еще вопрос переговоров, которые пока не начаты. Мы готовимся к дискуссиям и надеемся на социально ответственное отношение работодателей, а не только на запугивание грядущими увольнениями", - продолжила она.

На встрече 20 августа договорились о следующей встрече 25 сентября.

Глава Соцмина Линас Кукурайтис предложил профсоюзам и торговцам начать переговоры не о выходных во все праздники или воскресные дни, а в выходные на Рождество и на Пасху.

"Мы предложили сначала говорить о нескольких праздничных днях, чтобы работники не работали, а были с семьями. Кажется, сами работники торговых сетей, когда их спрашивают, когда бы они не хотели работать, указывают Рождество и Пасху. Торговцы склонны согласиться с таким предложением и предложили профсоюзам включить этот пункт в коллективные договоры", - сказал после встречи Кукурайтис.

По его словам, если такая практика оправдает себя, то в будущем можно будет говорить об увеличении числа выходных дней или о выходных в воскресные дни.

Всего в Трудовом кодексе Литвы 15 праздничных дней, три из них всегда празднуют в воскресенье.

В ТК указано, что в праздники работники могут работать только по собственному желанию, за исключением случаев, когда человек работает по суммарному учету рабочего времени или такая работа регламентирована в коллективном соглашении.