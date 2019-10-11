Это намечается в проекте закона об утверждении показателей бюджета Фонда соцстраха на 2020 год. Проект бюджета Sodra на следующей неделе должно рассмотреть правительство, а потом – окончательно утвердить Сейм.
В проекте указано, что с начала 2020 года пенсии будут индексироваться с применением коэффициента 1,0811. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис ранее говорил, что из-за индексирования средняя пенсия по старости должна увеличиться на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем должна достигнуть 395 евро.
В утвержденном Сеймом бюджете Sodra 2019 года намечено, что доходы фонда в этом году составят 4,455 млрд евро, расходы – 4,043 млрд евро, профицит – 412,064 млн евро.
Профицит бюджета Sodra в следующем году должен составить 326 млн евро
Профицит бюджета Фонда социального страхования Литвы...
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