Цены на продукты питания в Норвегии довольно высокие, сложно с этим и любителям посидеть в кафе: минимальная стоимость чашки кофе в Ставангере колеблется в районе трех евро и, скорее всего, за эти деньги вы получите чашку напитка из кофейника, а не только что приготовленный кофе из аппарата.

Разновидности кофе с молоком — макиато, кортадо, капучино - стоят от 4 до 6 евро. Если к этому еще прибавить круассан или кусок торта, которые стоят около 4-5 евро или простой гамбургер за 7-8 евро, то сумма получается кругленькая!

"Литовский" магазин: кефир за 3 евро

Что касается продуктовых магазинов, то в Ставангере есть магазинчик Eko market, который в народе именуется "литовским", хотя им заведует украинец Роман Пресич.

В интервью DELFI он рассказал, что бизнес начал с 2012 года, его компания зарегистрирована в Норвегии, он в общей сложности владеет тремя магазинами в разных городах Норвегии. Кроме того, компания занимается распространением товаров оптовым клиентам — у компании сейчас порядка 300 магазинов-клиентов по всей Норвегии.

"Продукты в магазины поставляются из разных стран, и довольно много продуктов поступает из Литвы, а также из Латвии, Эстонии, Украины, Молдавии. Из Латвии мы везем рыбу, консервы, из Эстонии — пельмени и детское питание", - рассказал Пресич.

Здесь можно найти литовский творог, соленые огурцы, маринованную свеклу и т.д. Заниматься бизнесом в Норвегии не так уж сложно, говорит украинец, но с тех пор, как его компания стала расти и развиваться, службы по контролю над продовольствием стали наведываться намного чаще. Что касается покупателей, то приходят чаще всего эмигранты из Восточной Европы.

Что можно сказать о ценах в "литовском" магазинчике? А то, что цены тут совсем не литовские. Например, банка (900 гр) квашеной капусты тут стоит около 4 евро, малосольные помидоры (880 гр) — около 3,80 евро, "Бабушкины" маринованные огурчики (880 гр) — около 4 евро, маринованная фасоль — 3,4 евро, а острый перец "Динамит" - 3,70 евро. 280 грамм фаршированной сыром паприки или помидоров черри вам

обойдутся в 3,60 евро.

В Норвегии можно найти и продукты для литовского холодного борща, однако его приготовление влетит вам в копеечку. Так, 480 гр маринованной свеклы в "литовском" магазине стоят 2,60 евро, а вот литр литовского кефира "Жемайтийский" - 3,2 евро.

300 гр литовского творога тут стоят около 4 евро, а йогуртовый напиток со вкусом банана — около 2 евро.

Чуть более двух евро стоят и 12 кубиков говяжьего бульона разных производителей. Один литр рапсового или подсолнечного масла обходится в 3,5 евро. А вот приправы стоят недорого — около 1 евро за упаковку.

Килограмм помидоров в магазине стоит чуть больше 3 евро, моркови — 2 евро, яблок — около 2,5 евро.

100 гр растворимого кофе Jakobs стоят ни много ни мало 7,80 евро, а 100 грамм кофе Nescafe Creme – 5,2 евро. Большая пачка порошка Persil (50 стирок) обойдется в неполных 13 евро.

Польский магазин: "золотые" огурчики и овсянка

Польский магазин в Ставангере находится на улочке недалеко от центра, где бизнесом занимаются многие эмигранты, здесь, например, есть австралийский ресторан. Польский магазин так и называется Polski sklep. Тут слышна польская речь, а первое, что видят покупатели - стол, покрытый клеенкой, и разнородные стулья: видимо, для посиделок с хозяевами.

Магазин этот небольшой, так что и ассортимент ограниченный. Но цены впечатляют. Так, килограмм помидоров вам обойдется в 4,2 евро, одна головка чеснока стоит около 1,5 евро, а килограмм моркови — 3,2 евро.

Банка маринованного нарезного салата из моркови, горошка и т.д. (860 гр) тут стоит около 4,5 евро, похожий салат из моркови — 2,6 евро, банка вишневого или клубничного компота (850 гр) — чуть больше 4 евро. Маринованные огурчики стоят недешево — за 250 гр придется отдать от 3 до 4 евро. Банка меда (370 грамм) стоит около 6,5 евро.

Польские приправы стоят от 2 до 3 евро, а один килограмм Vegeta – 8,6 евро, Шесть кубиков мясного бульона — 2,6 евро, а суп из пакетика — 1,5 евро. 1,5 литра минеральной воды обойдется в 3 евро.

Литр томатного сока из Польши стоит 3,2 евро, а за 400 граммов овсяных хлопьев вы отдадите 3,2 евро, за 300 граммом кускуса — 1,7 евро. Пачка макарон (400 гр) стоит от 2 до 3 евро.

Большая пачка порошка Persil (расчитанная на 40 стирок) стоит 17,1 евро.

Норвежский магазин: буханка хлеба — 3 евро

А теперь зайдем в магазин норвежской сети Coop, здесь обычно закупаются норвежские семьи, а среди обслуживающего персонала часто встречаются эмигранты, которые и пошутят, и на твоем родном языке пару фраз скажут. И эти шутки действительно очень кстати, потому что цены высокие.

Так, например, за пучок редиса в норвежском магазине вам придется отдать 2 евро, вдвое дороже стоят два запакованных и готовых к употреблению авокадо. Килограмм картофеля обойдется в 2,5 евро, один киви стоит около 65 евроцентов, два упакованных сладких перца — чуть больше 2 евро.

Банка консервированного горошка (200 гр) стоит недорого - 1,2 евро. 500 грамм натурального йогурта также обойдутся в приемлемую цену - 1,8 евро. А вот 300 граммов норвежского творога стоят около 4 евро, а литр кефира — 2,10 евро. Целая курица стоит около 6-7 евро, 400 гр куриного фарша — 3,2 евро.

Большая пачка туалетной бумаги (8 рулонов) обойдется в 7,4 евро.

Надо сказать, что хлеб в Норвегии действительно всему голова и стоит недешево. Буханка самого дешевого хлеба стоит около 3 евро, если добавлены семечки или она изготовлена из муки более высокого качества, то ее цена может увеличиться до 4-5 евро. 400 гр печенья с шоколадом и сухофруктами стоит 4,1 евро, а за 200 граммов бодрящего напитка смуфи вам придется заплатить чуть более 2 евро.

В этой статье мы ничего не говорили об алкогольных напитках, так как они, за исключением пива, продаются в отдельных магазинах, и о них отдельных разговор.