Продовольственно-ветеринарная служба: запрет на ввоз мяса птицы из Украины на литовский рынок не повлияет

По словам советника Отдела пограничного контроля продовольствия и ветеринарного контроля ГПВС Дайвы Висоцкене, Литва почти не импортирует мясо птицы напрямую из Украины.

"Литва напрямую через пограничные ветеринарные посты фактически не импортирует свежее мясо птицы или продукты из него из Украины. Если в общих чертах, то импорт из Украины в Литву осуществляется через пограничные ветеринарные посты других стран, но в небольших количествах", – сказала Д. Висоцкене BNS.

По ее словам, в 2018 году в Литву из Украины было ввезено 27 партий, а в 2019 году – 24 партии. Общие объемы продукции достигали 400-500 тонн в год.

В Украине на прошлой неделе установлен один очаг птичьего гриппа – в находящейся на юго-западе страны Винницкой области. В охранную зону попали три птицеводческих хозяйства, в которых в общей сложности выращивалось 116 тыс. голов домашней птицы. Все они уничтожены, проводится дезинфекция птицеводческих хозяйств.

Очаги распространяющегося в последние недели в Польше патогенного птичьего гриппа H5N8 уже зафиксированы в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Украине. В Польше и Германии обнаружены зараженные этим вирусом дикие птицы.