Продажи Svyturio-Utenos alus в прошлом году выросли на 4% до 170 млн евро

По словам главы Svyturys-Utenos alus Роландаса Виршиласа, показатели компании очень хорошие, а в следующем году планируется дальнейший рост.

"Результаты были очень хорошими, после кризиса мы на пике. В следующем году мы планируем более высокий рост", – сказал Р. Виршилас, представляя результаты прошлого года.

в прошлом году доля экспорта в продажах Svyturys-Utenos alus превысила 10%. Крупнейшим рынком компании в прошлом году была России, далее следовали Гана, Беларусь, Соединенное Королевство и Китай. Крупнейший рост фиксировался в Китае (121%), Беларуси (112%) и в Соединенном Королевстве (62%).