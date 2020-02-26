Продажи Svyturio-Utenos alus в прошлом году выросли на 4% до 170 млн евро

По словам главы Svyturys-Utenos alus Роландаса Виршиласа, показатели компании очень хорошие, а в следующем году планируется дальнейший рост.
"Результаты были очень хорошими, после кризиса мы на пике. В следующем году мы планируем более высокий рост", – сказал Р. Виршилас, представляя результаты прошлого года.
в прошлом году доля экспорта в продажах Svyturys-Utenos alus превысила 10%. Крупнейшим рынком компании в прошлом году была России, далее следовали Гана, Беларусь, Соединенное Королевство и Китай. Крупнейший рост фиксировался в Китае (121%), Беларуси (112%) и в Соединенном Королевстве (62%).
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