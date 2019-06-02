Несколько недель назад президентом Украины стал Владимир Зеленский. Предприниматели ждут перемен в системе таможенных пошлин в этой стране.

"Как мы, так и украинцы живем ожиданиями. Ждем изменения таможенных пошлин. Ждем инаугурацию, перемен. Сейчас время ожиданий. Обычно и местные жители весной были активнее, но сейчас, просто не знаю... Может, все в огородах? На рынке тишина", - сказал Науянис.

Сейчас на стоянке Каунасского рынка покупателей ждут 1200 автомобилей. На находящихся рядом площадках – еще 800.

"Раньше было хорошее время. Когда хорошо покупали, так везли-везли, брали-брали, а когда продажи остановились, рынок полный, а мы собираем деньги. А сейчас машин больше не становится, держится все инертно. Когда прекратились продажи, администрации рынка было хорошо, а когда раскупают – рынок пустеет", - рассказал Науянис.

Такая тенденция наблюдается последних два года.

Правда, согласно статистике, подержанных авто в Литве продают все больше. Скажем, в январе зарегистрировали чуть больше 14 000, а в апреле – больше 16 000.

Науянис не думает, что причина тому интернет-объявления. Отчасти, это так, ведь большая часть покупателей на рынке - иностранцы. Местных жителей немного.

Второй момент - почти все авто, что стоят на рынке, можно найти в интернете, а осмотреть на рынке.

"Нет, не думаю, что наш соперник - интернет. Я думаю, что объявления дублируются. Конечно, другое дело, если человек продает свою машину, но если продает предприниматель, не держит же он 5-6 машин у себя во дворе", - сказал Науянис.

Мировая тенденция не обошла стороной и Литву - сейчас бензиновые авто уже взяли верх над дизельными.

"Понемногу, понемногу, но эта тенденция уже стала заметна. Но все равно пока популярнее остаются дизельные автомобили. Ведь человек считает, что ему надо заливать, если он ездит каждый день, а дизельное топливо дешевле", - сказал Науянис.

Согласно статистике, в Литве сейчас зарегистрирован почти миллион дизельных автомобилей (978 215). Бензиновых авто в Литве почти в три раза меньше (335 926). Еще 106 007 - это автомобили на газе.

Электромобили и гибридные автомобили занимают небольшую часть рынка – в Литве зарегистрировано 15 118 гибридных автомобилей и 1064 электромобилей.