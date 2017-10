"Туда экспортировали в основном сливочное масло, но в начале года оно стало быстро дорожать, так получилось так, что мы выгоднее продали его в других странах, а не на этом рынке", - сказал ежедневнику председатель правления Rokiškio sūris Далюс Трумпа. По его словам, раньше сливочное масло экспортировали не только в Саудовскую Аравию, но и в другие страны того региона. У компании Vilkyškių pieninė еще есть клиенты в Саудовской Аравии сказал ее глава Гинтараса Берташюс: "Мы работаем в Саудовской Аравии. Видно, повлияли и цены на нефть, они может больше импортируют из зон, где пользуются долларами. Что касается сыров, там конкурса не бывает, чаще на молочный порошок, сливочное масло, может, кто-то выиграл конкурс".

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.