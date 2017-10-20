"Туда экспортировали в основном сливочное масло, но в начале года оно стало быстро дорожать, так получилось так, что мы выгоднее продали его в других странах, а не на этом рынке", - сказал ежедневнику председатель правления Rokiškio sūris Далюс Трумпа.
По его словам, раньше сливочное масло экспортировали не только в Саудовскую Аравию, но и в другие страны того региона.
У компании Vilkyškių pieninė еще есть клиенты в Саудовской Аравии сказал ее глава Гинтараса Берташюс:
"Мы работаем в Саудовской Аравии. Видно, повлияли и цены на нефть, они может больше импортируют из зон, где пользуются долларами. Что касается сыров, там конкурса не бывает, чаще на молочный порошок, сливочное масло, может, кто-то выиграл конкурс".
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