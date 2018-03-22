Продажи грузовиков в этом году росли во всех Балтийских странах

В Литве в январе-феврале продано 1287 новых грузовиков - на 13,4% больше, чем за такой же период прошлого года. В Латвии продажи грузовиков за год выросли на 21,2% до 274, в Эстонии – на 12,9% до 263.
Только в феврале по сравнению с февралем прошлого года продажи грузовиков в Литве увеличились на 1,3% до 638, в Латвии - на 6% до 106, в Эстонии - на 24,6% до 86.
Во всем ЕС продажи этих транспортных средств за год выросли на 6,4% до 48,3 тыс., только в феврале - на 2,5% до 22,3 тыс.
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