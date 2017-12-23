На ярмарке есть на что посмотреть. Здесь до самого Рождества будут торговать продуктами питания кулинарного наследия, деликатесами, изделиями народных мастеров, рождественскими подарками.

Как сообщила ярмарка Memelio Kalėdos, собралось около 80 участников. Что здесь ищут покупатели? «На ярмарке в подарок люди ищут в основном продукты питания, - рассказала Гинтаре, которая продает вязаные изделия. – Я торгую уже не первый год, и чувствую, что люди меньше тратят деньги на подарки на ярмарке».

Гинтаре надеется, что последние дни перед праздниками будут более активными, кроме этого, теплые носки – уже давно традиционный литовский подарок, они заменяют и теплые тапочки.

«Я и сама охотно хожу в торговые центры за подарками. Мы с дочерью в выходные прогулялись по одному торговому центру, там организована ярмарка под крышей, не спеша сделали покупки. Покупка подарков тоже может быть праздником», - сказала не представившаяся женщина, торгующая продуктами питания.

Люди, посещающие ярмарку, не скрывают, что больше ищут здесь продукты и сладости к праздничному столу, но не подарки. А некоторые уверяют, что в торговых центрах подарки искать проще, потому что многое уже подготовлено, красиво упаковано.

«Здесь вкусные сыры, сладости, много приправ, но на вещи я не смотрю. Кое-что покупала раньше, что-то – недавно, а когда надо найти последние подарки – иду в торговые центры. Конечно, людей там больше, но подарки уже упакованы, не надо ломать голову, как их красиво подготовить. Это экономит время, да и цена на мыло для ванной или наборы для мужчин небольшая», - сказала посетительница ярмарки Ольга.

«Так уже сложилось, что здесь мы ищем больше продукты, латвийские сладости, чай или интересный мед, которые добавляем к подаркам. Но в торговых центрах выбор подарков все же больше. Там больше магазинов, больше идей. Кроме этого, подарки мы покупаем только детям, а игрушки и игры в торговом центре найти намного легче», - сказала покупательница Вилия.

Торговцы не скрывают, что больше всего людей толпятся у палаток с едой. «Мясо, сыр, конфеты, мед, чай, приправы – все это наиболее популярно. Так было всегда, только раньше люди больше покупали даже продуктов питания. Возможно, в праздничные выходные покупателей будет больше, ведь некоторые, как настоящие литовцы, все откладывают на последний день. А может быть, уже научились готовить подарки заранее, и поэтому мало тратят», - сказала одна из организаторов ярмарки Memelio Kalėdos.