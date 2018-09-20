Продавать ввезенные Eugesta шоколадки Kinder с мыльным вкусом запрещено

Государственная продовольственно-ветеринарная служба запретила торговлю небезопасными для здоровья сладостями и обязала Eugesta изъять их с рынка. Служба начала проверку после поступления жалобы от потребителя на напоминающий мыло вкус шоколада.
Eugesta завезла с польского предприятия Ferrero Polska Commercial 14,4 тыс. упаковок шоколада Kinder о 150 граммов.
Потребители, купившие эти сладости, могут вернуть их в магазины.
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