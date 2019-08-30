Компания Saulės kopos, принадлежащая группе Norvelita, приобрела административное здание Lietuvos rytas на проспекте Гедиминаса.
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Глава Saulės kopos Ремигиюс Ачас сказал, что здание будет реконструировано, а затем его будут сдавать в аренду, как Lietuvos rytas, так и другом арендаторам. Стоимость сделки не сообщается.

"Да, мы купили административное здание Lietuvos rytas на проспекте Гедиминаса. Его реконструируют, обновят, а затем будут сдавать как группе, так и другим субъектам", – сказал Ачас. По его словам, Saulės kopos занимается арендой помещений. "В Вильнюсе мы инвестировали в Birželio namai, где часть квартир продали, а другую - сдаем в аренду", – сказал он.

Lietuvos rytas выставил свое здание на продажу в 2016 г., стоимость не указывалась.

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