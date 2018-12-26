В пятницу в социальной сети Facebook ассоциация объяснила, что налогообложение подарков зависит от того, когда, кто, как их дарит, и какие они по стоимости.

«Не облагаются налогом подарки любой стоимости и любой формы от родителей (приемных родителей), супругов, детей (приемных детей), внуков, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Хотя такие подарки не облагаются налогами, обязательно декларируйте их, если не хотите, чтобы возникли проблемы с их происхождением, и чтобы вы могли обосновать приобретение имущества или расходы.

Подарки от тещи, свекрови, невестки, зятя и других родственников и не родственников облагаются подоходным налогом жителей в размере 15%, только в том случае, если общая стоимость всех полученных подарков в год превышает 2 500 евро» , - говорится в профиле ЛАБА.

Как объяснила DELFI представитель Государственной налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене, при декларировании полученных подарков их не надо детализировать, т.е., указывать, что это – деньги, вещи и пр.

ГНИ также не просит указывать, по какому случаю получены подарки – свадьба, день рождения и пр.

«Декларируя доходы, жители должны указать, что полученные доходы являются подарком, от кого он получен (от близких, других жителей или юридических лиц), и сумму», - сказала С. Алюконите-Шнирене.

Также ЛАБА отметила, что в случае, если стоимость подарков, полученных от других лиц (не близких родственников) в 2019 г. превысит 136 344 евро, к той части, которая превышает, будет применяться налог в размере 20%.

Налог на подарки, подаренные в 2018 г., составляет 15%, и он не увеличивается, даже если стоимость подарка 1 млн. евро. Если подарок дарит житель жителю, налоги до 2 мая следующего года обязан заплатить получатель подарка», - утверждает ассоциация.

Подарки от юридических лиц

В своем профиле ЛАБА указала, что подарки жителям от юридических лиц облагаются налогами по-другому.

«Подарки работодателя стоимостью до 200 евро не облагаются подоходным налогом жителей, но облагаются налогами государственного социального страхования и обязательного страхования здоровья, если это деньги. Если подарок – не деньги, и его стоимость до 200 евро, он не облагается налогами. Подарки других юридических лиц (не работодателя) деньгами облагаются подоходным налогом жителей в размере 15% от первого евро. Подарки других юридических лиц (не работодателя) не деньгами стоимостью до 100 евро не облагаются налогами», - сказали представители ассоциации.

Также она напомнила, что в этом случае все налоги платит даритель – юридическое лицо.