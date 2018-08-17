После затянувшегося жаркого периода в Литву придет прохлада. Это ощутят и предприниматели, работающие на взморье: все меньше отдыхающих будет приезжать на взморье, как в Палангу, так и в Ниду. Однако глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что в Паланге сезонность стала меньшей проблемой.

"Все зависит от погоды. Если сентябрь теплый, то активный сезон может длиться до 15–20 октября. Мы ощущаем влияние хорошей погоды, тогда поток отдыхающих больше", – сказала она.

Однако она признала, что с наступлением учебного года количество отдыхающих сокращается: "Но тогда предлагают другие продукты, другие цены. Переходят на выходные работу в выходные, цены снижаются наполовину".

Валайтене заметила, что Паланга не первый год позиционирует себя как круглогодичный курорт, поэтому многие гостиницы на зиму не закрываются.

"Конечно, мест проживания становится намного меньше, если взглянуть на предложения в интернете, но все равно многие гостиницы работают не только в выходные", – сказала собеседница.

По ее словам, благоприятные цены действуют на протяжении всего холодного сезона, за исключением рождественского и новогоднего периода, когда цены снова повышаются.

"Это особые дни, к ним готовят специальные предложения, программы", – сказала она.

На вопрос, снижаются ли и цены в заведениях общепита, Валайтене заметила, что все зависит от конкретного ресторана или кафе.

"Есть кафе и рестораны, работающие круглый год. Другая часть зависит от потока клиентов и работает, например, только в выходные. Но такого, чтобы на ул. Й.Басанавичюса не было где поесть уже нет", - сказала собеседница.

Между тем в Швянтои с 1 сентября жизнь переворачивается с ног на голову. Староста Швянтои Вероника Скебедрите сказала DELFI, что осенью предложений в частном секторе практически не остается.

"Есть лишь возможность остановиться в больших гостиницах или домах отдыха, например, в "Энергерике", но там предоставляют в основном реабилитационные услуги. В Швянтои чувствуется сезонность", – заметила она.

По словам старосты, городку не хватает инвестиций в расширение, в холодное время года здесь нечего предложить отдыхающим.

Представитель гостиницы Floros simfonija Каролис Тауткус сказал, что они принимают гостей с конца мая по конец августа.

"Держать гостиницу или кафе открытыми только ради нескольких отдыхающих - убыточно, поэтому мы работаем только летом", – сказал собеседник.

Представитель Нидского центра туризма Эдита Лубицкайте заметила, что в Нерингу отдыхающие приезжают и не только летом, но и в другое время года - в мае, сентябре, октябре.

"Особое время – ранее осень. Балтийское море прогревается, поэтому на косе можно отдыхать до середины октября. Бывает тепло, вода также теплая. По сравнению с другими регионами Литвы, на косе осень начинается на две недели позже", – сказала она.

По ее словам, в теплое и холодное время года цены могут меняться очень сильно.

"Цены на проживание зависят от погоды и числа туристов. В теплую погоду приезжает немало туристов, а при большом спросе растут цены. Обычно цены снижаются уже в последнюю неделю августа. В сентябре они бывают на 30-40% ниже, по сравнению с сезоном", – заметила Лубицкайте.

По ее словам, летом стандартная стоимость двухместного номера в трехзвездочной гостинице составляет 85-95 или 125-159 евро.

"На небольшой вилле двухместный номер со всеми удобствами стоит 77-80 евро. Двухместная комната в частном секторе с общими удобствами стоит 30-35 евро. Кровать в хостеле стоит 12-15 евро. Стоимость однокомнатной квартиры - 60-70 евро, двухкомнатной - 85–130 евро", – рассказала собеседница о ценах.

По словам Лубицкайте, большая часть кафе и ресторанов в Ниде сезонные, поэтому в холодное время года они не работают.

"Неринга - это в первую очередь летний курорт у Балтийского моря, поэтому самый большой поток отдыхающих бывает летом. Зимой в Неринге увеличивается число отдыхающих только во время праздников или когда замерзает залив. Когда залив покрывается льдом, съезжаются рыбаки", – рассказала Лубицкайте.