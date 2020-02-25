Министерство финансов Литвы называет это историческим достижением, в его сообщении отмечается, что литовский рейтинг перескочил промежуточное звено – позитивную перспективу.
Как отмечает ведомство, обычно агентства, пересматривающие рейтинги долгосрочных заимствований ежегодно лишь улучшают перспективу, либо оставляют тот же кредитный рейтинг, а такой скачек в рейтинге является исключительным.
"Мы не только добились высшей позиции в истории кредитных рейтингов страны, но и сделали, это перескочив через промежуточную ступень. Это огромная оценка, которой мы можем гордиться", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.
Агентство Standard & Poor’s в предыдущий раз повышало рейтинг заимствований Литвы в марте 2018 года.
Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).
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