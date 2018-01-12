"Это очень значимые работы, которых помогут работающим в Дровяной бухте компаниям стать более конкурентоспособными. Клайпедский контейнерный терминал - одна из наиболее продуктивно работающих в порту компаний. (...) Компания сама много инвестировала в развитие своей территории, успешно осваивала новые земельные площади", - сказал BNS руководитель Клайпедского порта Арвидас Вайткус.
В Дровяной бухте, помимо ККТ, работают также компании Klasco, Терминал Дровяной бухты, Западный судостроительный завод (Vakaru laivu gamykla - VLG) и его дочернее предприятие Vakaru krova.
В прошлом году А.Вайткус говорил, что в течение 3–4 лет в Дровяную бухту планируется инвестировать порядка 150-180 млн евро.
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