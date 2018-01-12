Реконструкцию двух причалов Клайпедского порта, которыми пользуется Клайпедский контейнерный терминал (Klaipedos konteineriu terminalas - KKT), за 23,985 млн евро осуществит одна из крупнейших мосто,-дорожностроительных компаний Латвии Latvijas tilti совместно с предприятием Borta литовской группы Kaminera.
© SM nuotr.

"Это очень значимые работы, которых помогут работающим в Дровяной бухте компаниям стать более конкурентоспособными. Клайпедский контейнерный терминал - одна из наиболее продуктивно работающих в порту компаний. (...) Компания сама много инвестировала в развитие своей территории, успешно осваивала новые земельные площади", - сказал BNS руководитель Клайпедского порта Арвидас Вайткус.

В Дровяной бухте, помимо ККТ, работают также компании Klasco, Терминал Дровяной бухты, Западный судостроительный завод (Vakaru laivu gamykla - VLG) и его дочернее предприятие Vakaru krova.

В прошлом году А.Вайткус говорил, что в течение 3–4 лет в Дровяную бухту планируется инвестировать порядка 150-180 млн евро.

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