Такой порядок предусмотрен в решении министра здравоохранения А. Вериги, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

До сих пор водители, члены экипижей и команд, осуществляющие коммерческие международные перевозки, могли не изолироваться, если они находились в Литве менее трех суток.

Министерство указывает, что данный порядок необходим, чтобы иностранные граждане, занимающиеся перевозками, не ходили без необходимости по городу и не заразили других людей.

Министерство напоминает, что указанные иностранные гражданы обязаны обращаться за тестом на коронавирус, если остаются в Литве более трех суток.

Также остается в силе порядок, согласно которому указанным иностранным гражданам обязательна двухнедельная изоляция.

Иностранцы, которые работают на транспортных предприятиях Литвы, стали причиной нескольких очагов коронавирусной инфекции.