Такой порядок предусмотрен в решении министра здравоохранения А. Вериги, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
До сих пор водители, члены экипижей и команд, осуществляющие коммерческие международные перевозки, могли не изолироваться, если они находились в Литве менее трех суток.
Министерство указывает, что данный порядок необходим, чтобы иностранные граждане, занимающиеся перевозками, не ходили без необходимости по городу и не заразили других людей.
Министерство напоминает, что указанные иностранные гражданы обязаны обращаться за тестом на коронавирус, если остаются в Литве более трех суток.
Также остается в силе порядок, согласно которому указанным иностранным гражданам обязательна двухнедельная изоляция.
Иностранцы, которые работают на транспортных предприятиях Литвы, стали причиной нескольких очагов коронавирусной инфекции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: с завтрашнего дня маски на мероприятиях обязательны (26)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига информировал,...
Литовские рестораны меняют правила, не дожидаясь решений правительства: клиентам придется ждать заказ в масках (7)
Литовские рестораны рады хорошему лету, однако с...
Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской: обсудили и вопрос ее личной безопасности (98)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...
Представитель Тихановской: она планирует вернуться в Беларусь, Лукашенко – потерпел крах (87)
"Она уже чувствует себя лучше, в скором времени...
Программа "Держитесь там" возвращается - в эфире специальный выпуск о Беларуси (22)
Программа " Держитесь там " (или "Тримайтесь там")...