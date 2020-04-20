Прибывающие на работу в Литву иностранцы 2 недели должны находиться изоляции

Как сообщили BNS в Министерстве здравоохранения, лица, вернувшиеся или прибывшие из зарубежных стран, обязаны пробыть 14 дней на самоизоляции. Исключение применяются лишь в отношении международных экипажей, иностранных членов официальных делегаций, дипломатов, спецкурьеров, которые следуют транзитом.
Основную часть работников из Латвии привезет компания BMGS – руководитель ее литовского филиала Нериюс Думша утверждает, что 73 работника из Латвии должны будут самоизолироваться, однако такое решение не является разумным, поскольку у них будут простои.
"Насколько я понимаю, нам было сказано, и письменно попросили подтвердить, что те, кто прибудет, должны будут изолироваться на 14 дней. В моем понимании это неразумно, они приезжают, так эти 14 дней получаются как простой? У нас ограниченные сроки реализации проекта, Клайпедский порт отказался их продлевать, было бы лучше, если бы этой самоизоляции не было", – сказал BNS Н. Думша.
В среду правительство Литвы разрешило прибыть в страну более чем ста гражданам Латвии, Германии и Филиппин – они будут работать в Клайпедском морском порту, на заводах Hella и Continental в Каунасском районе, а также в Мажейкяй.
Министерство коммуникаций и транспорта попросило разрешение на въезд 127 граждан Латвии – это работники стройкомпании BMGS, которые будут работать в Клайпедском порту, а работники Statybos kokybes agentura (CKA), Performica, LNK Industries – на установке железнодорожного виадука в Мажейкяй.
В случае с Hella это гражданин Германии, работающий на должности производственного техника, в случае с Continental это гражданин Филиппин, который займет руководящую позицию по производству.
Недавно правительство по просьбе производителя ДВП и гигиенической бумаги Grigeo разрешил прибыть четырем немецким специалистам, еще шесть граждан Германии и Польши прибудут для работы в проектах Вильнюсской и Каунасской когенерационных станций.
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