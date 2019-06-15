Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Выручка компании за год выросла на 9,1% до 68,563 млн евро, говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.
Предналоговая прибыль компании за год выросла на 9,1% до 6,236 млн евро, а в конце 2018 года у компании было накоплено 25,77 млн евро нераспределенной прибыли.
100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company.
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