Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Выручка компании за год выросла на 9,1% до 68,563 млн евро, говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.

Предналоговая прибыль компании за год выросла на 9,1% до 6,236 млн евро, а в конце 2018 года у компании было накоплено 25,77 млн евро нераспределенной прибыли.

100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company.