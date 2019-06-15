Находящаяся в управлении мирового лидера наличных денежных переводов Western Union компания Western Union Processing Lithuania, которая также открыла в Вильнюсе региональный операционный центр, в прошлом году заработала 5,368 млн евро чистой прибыли – на 10,5% больше, чем в 2017 году, когда она составляла 4,859 млн евро.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Выручка компании за год выросла на 9,1% до 68,563 млн евро, говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.

Предналоговая прибыль компании за год выросла на 9,1% до 6,236 млн евро, а в конце 2018 года у компании было накоплено 25,77 млн евро нераспределенной прибыли.

100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company.

Статьи по теме:

Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (11)

За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...

Почему Barclays решил уволить часть сотрудников в Литве? (3)

Центр технологий английского банка Barclays в Вильнюсе ,...

Western Union открыла в Литве центр клиентского опыта (12)

Western Union продолжает расширение в Литве и 2 мая открыла...

Доход государственного и муниципальных бюджетов Литвы - 4,224 млрд евро

В январе-мае этого года доходы государственного...

Бизнес

В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро

В первом квартале этого года действующие в Литве банки...

Дегутис: интерес испанцев к Rail Baltica является оценкой проекта (1)

Интерес испанской инфраструктурной компании Idom Consulting,...

Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Находящаяся в управлении мирового лидера наличных...

Hegelmann открыла офис под Каунасом, планирует расширение

Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под...

Vilniuje testuojamas MAN Lion‘s City hibridinis autobusas Autobusai MAN „Lion‘s City CNG“

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City (6)

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

TOP новостей

Aurelijus Veryga Oro kondicionierius

В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (11)

Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...

Saulės energija, saulės elektrinė, saulės jėgainė, saulės baterijos

Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (26)

Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...

Жительница Вильнюса не выдержала: люди на самокатах ездят кошмарно (3)

"Люди на самокатах в городе ездят кошмарно", - в письме...

Получив букет опасных явлений, Литва не сможет оправиться: предсказывают новые вызовы (9)

Если бы в течение следующих нескольких дней не было...

Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (10)

В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...