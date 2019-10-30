Прибыль туроператора Novaturas сократилась на 76%

Оборот компании в этом году сократился на 0,5% до 139,5 млн евро, сообщил Novaturas через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
"Эти девять месяцев для всей индустрии туризма в регионе были полны вызовов. На рынках стран Балтии обострилась конкуренция, лето было одним из самых жарких в истории, которое призвало клиентов променять отдых в теплых краях на местный туризм", – говорится в комментарии Novaturas.
Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в этом году составила 3,015 млн евро – на 59,1% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (7,373 млн евро).
За три квартала компания обслужила 238 тыс. клиентов – на 2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.
47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.
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