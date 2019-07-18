Прибыль Telia Lietuva в этом году сократилась на 4,4% до 24,6 млн евро

Компания интегрированных телекоммуникаций Telia Lietuva в первом полугодии этого года получила 24,6 млн евро прибыли – на 4,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.
© DELFI / Modesta Meškė

Выручка Telia Lietuva за шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилась на 1,5% до 181,1 млн евро, сообщила компания.

Показатель EBITDA за полугодие, без учета единовременных сделок, повысился на 1,1% до 63,1 млн евро.

Доходы компании за первое полугодие от услуг телевидения по сравнению с доходами год назад увеличились на 12,6%, доходы от продаж оборудования – на 9,1%, от услуг информационных технологий – на 8,1%, от услуг мобильной связи – на 5,6%.

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Число клиентов смарт-телевидения Telia в первом полугодии этого года увеличилось на 7,7% до 237 тыс., а число пользователей оптоволоконного интернета увеличилось на 5,1% – до 286 тысяч.

88,15% акций Telia Lietuva принадлежит шведской компании Telia Company.

Акции Telia Lietuva котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

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