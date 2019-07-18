Выручка Telia Lietuva за шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилась на 1,5% до 181,1 млн евро, сообщила компания.
Показатель EBITDA за полугодие, без учета единовременных сделок, повысился на 1,1% до 63,1 млн евро.
Доходы компании за первое полугодие от услуг телевидения по сравнению с доходами год назад увеличились на 12,6%, доходы от продаж оборудования – на 9,1%, от услуг информационных технологий – на 8,1%, от услуг мобильной связи – на 5,6%.
Число клиентов смарт-телевидения Telia в первом полугодии этого года увеличилось на 7,7% до 237 тыс., а число пользователей оптоволоконного интернета увеличилось на 5,1% – до 286 тысяч.
88,15% акций Telia Lietuva принадлежит шведской компании Telia Company.
Акции Telia Lietuva котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
Прибыль Telia Lietuva в этом году сократилась на 4,4% до 24,6 млн евро
Компания интегрированных телекоммуникаций Telia Lietuva в...
Лондонский стартап Velocity Black учреждает центр технологий в Вильнюсе (1)
Лондонский стартап Velocity Black откроет в Вильнюсе первый...
Сквернялис надеется, что с декабря снизится груз содержания терминала СПГ (15)
В связи с жалобами концерна Achemos grupe властям на планы...
Евростат: годовая инфляция в Литве в июне – самая низкая в странах Балтии (1)
Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была...
Выручка Tele2 в этом году выросла на 7% до 120 млн евро (2)
Контролируемое шведской телекоммуникационной...
TOP новостей
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (1)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (183)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду
В ночь на четверг в большинстве районов было облачно....
После "отставки вежливости" президент Литвы вносит в Сейм кандидатуру Сквернялиса
Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг...
В Вильнюсе пройдет мероприятие в благодарность США за непризнание оккупации стран Балтии (2)
В четверг в Вильнюсе будет отмечаться годовщина...