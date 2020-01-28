Прибыль Swedbank в прошлом году увеличилась до 119 млн евро

Рост прибыли обусловлен увеличением выручки банка, что связано с возросшими объемами кредитования, сообщил Swedbank. Выручка составила 257 млн евро и по сравнению с 2018 годом выросла на 11%.

"В прошлом году мы фиксировали равномерный рост объемов кредитования населения из-за сильного внутреннего потребления, которое поддерживалось стремительным повышением доходов и низким уровнем безработицы. Большие ожидания бизнеса отражали спрос на кредитование – объемы кредитов корпоративным клиентам также росли. Кроме того, равномерно увеличивался и кредитный портфель", – сказала для пресс-релиза глава Swedbank в Литве Довиле Григене.

Активы Swedbank в прошлом году выросли на 13% до 10,5 млрд евро (в конце 2018 года – 9,3 млрд евро), портфель вкладов вырос на 14% до 9,2 млрд евро (8,1 млрд евро), кредитный портфель – на 13% до 6 млрд евро (5,4 млрд евро).

Объемы финансирования населения увеличились на 14%, корпоративных клиентов – на 10%.