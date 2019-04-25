Swedbank, один из крупнейших коммерческих банков Литвы, в первом квартале этого года заработал 32,630 млн евро чистой прибыли, что на 18% больше, чем в январе-марте 2018-го (27,715 млн евро), говорится в сообщении банка.
„Swedbank“
© Reuters / Scanpix

Совокупные дохода Swedbank в первом квартале 2019 г. в Литве составили 59,964 млн евро - на 11% больше, чем в то же время в прошлом году (53,933 млн евро). По утверждению банка, на рост доходов повлияло увеличение объёмов кредитования и активности клиентов. Расходы Swedbank в Литве увеличились на 7% до 23,522 млн евро.

Общий кредитный портфель Swedbank на конец первого квартала этого года составил 5,445 млрд евро - на 11% больше, чем в то же время в прошлом году (4,886 млрд евро). Сумма хранящихся в банке депозитов увеличилась в этом году на 17% и составила 7,768 млрд евро (год назад - 6,627 млрд евро ).

На конец марта активы банка достигали 9,233 млрд евро - на 18% больше, чем год назад (7,792 млрд евро).

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