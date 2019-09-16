Прибыль Sportland LT в прошлом году возросла почти вдвое до 3 млн евро

Контролирующая сеть по торговле товарами для спорта и досуга Sportland международной группы Sports Direct компания Sportland LT в прошлом финансовом году получила 2,924 млн евро чистой прибыли – почти вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году (1,583 млн евро).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Оборот компании за финансовый год, который начинается в мае и заканчивается в апреле следующего года, увеличился на 12,3% до 36 млн евро, указано в поданном в Реестровый центр отчете Sportland LT.

Sportland LT прогнозирует, что оборот в этом финансовом году составит 39,2 млн евро.

85% акций предприятия принадлежит эстонской Sportland International Group, 15% – Владасу Корсаковасу. Основное патронирующее предприятие – зарегистрированное в Бельгии SportsDirect.com Retail (Europe).

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