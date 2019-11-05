Прибыль Siauliu bankas увеличилась до 40,6 млн евро

Банковская группа заработала в этом году 40,595 млн евро чистой прибыли - также на 5,5% больше результата девяти месяцев 2018 года (38,496 млн евро), говорится в отчёте Siauliu bankas о деятельности за три квартала.

Чистый процентный доход группы Siauliu bankas в этом году увеличился на 15% до 52,569 млн евро, чистый доход от услуг и комиссии - на 27,3% до 13,072 млн евро, в то время как доходы одного только банка выросли соответственно на 14,6% до 46,236 млн евро и на 28,9% до 12,929 млн евро.

Активы группы Siauliu bankas за девять месяцев увеличились на 8,2% и на конец сентября составляли 2,448 млрд евро, а только банковские активы - на 8,2% до 2,411 млрд евро.

Кредитный портфель клиентов группы, составляющий большую часть активов, вырос в этом году на 16,5% до 1,471 млрд евро, кредитный портфель банка - на 16,2% до 1,469 млрд евро.

Депозитный портфель Siauliu bankas, который составляет большую часть пассивов, увеличился в этом году на 8,1% до 1,997 млрд евро.

Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.