Прибыль Siauliu bankas подскочила на 52% до 30 млн евро

В этом году банковская группа заработала 27,05 млн евро чистой прибыли - на 40,6% больше, чем в первой половине 2017 года (19,237 млн евро), говорится в отчёте о деятельности Siauliu bankas за первое полугодие.
"Первая половина этого года была успешной для всех типичных областей деятельности банка - основные результаты деятельности остаются неизменно улучшающимися, несмотря на влияние нетипичной динамичной деятельности. Положительные ожидания бизнеса и населения, растущее потребление и низкие проценты обеспечили быстрые темпы развития кредитного портфеля", - сказал Витаутас Синюс, глава администрации Siauliu bankas.
Активы группы Siauliu bankas за шесть месяцев увеличились на 7,2% и в конце июня составили 2,177 млрд евро, портфель предоставленных клиентам группы кредитов, составляющий значительную часть активов, вырос в этом году на 8,1% до 1,188 млрд евро.
Депозитный портфель группы Siauliu bankas, который составляет наибольшую долю обязательств, в этом году вырос на 8,7% до 1,792 млрд евро.
Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
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