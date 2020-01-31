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По данным до аудита, литовский госоператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в прошлом году получил 8,134 млн евро чистой прибыли – на 29,7% меньше, чем в 2018 году, когда прибыль достигала 11,577 млн евро.
Klaipėdos nafta
Klaipėdos nafta
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Выручка от продаж компании в 2019 году достигала 104,138 млн евро и была на 4,1% больше, чем в позапрошлом году (99,998 млн евро), говорится в отчете о деятельности Klaipedos nafta за 2019 год.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

ru.DELFI.lt
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