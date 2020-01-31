Выручка от продаж компании в 2019 году достигала 104,138 млн евро и была на 4,1% больше, чем в позапрошлом году (99,998 млн евро), говорится в отчете о деятельности Klaipedos nafta за 2019 год.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.