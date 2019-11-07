За девять месяцев этого года чистая прибыль эстонской компании почтовых услуг Omniva LT составила 155 тыс. евро – в 31 раз больше, чем за тот же период прошлого года, когда полученная прибыль достигала 5 тыс. евро.
Omniva paštomatas
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Выручка компании выросла на 36,9% до 6,15 млн евро, а объемы пересылок за год выросли на 41%.

По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, рост обусловлен инвестициями в развитие и увеличением на 58% бизнес-сегмента, а также ростом на 75% сегмента частных лиц.

Компания в этом году инвестировала более 2 млн евро в новые почтоматы, а до конца года инвестирует еще почти 2 млн евро и расширит их сеть до 300, таким образом сеть вырастет почти на 50%.

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Прибыль Omniva LT в этом году выросла в 31 раз

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