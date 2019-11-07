Прибыль Omniva LT в этом году выросла в 31 раз

Выручка компании выросла на 36,9% до 6,15 млн евро, а объемы пересылок за год выросли на 41%.

По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, рост обусловлен инвестициями в развитие и увеличением на 58% бизнес-сегмента, а также ростом на 75% сегмента частных лиц.

Компания в этом году инвестировала более 2 млн евро в новые почтоматы, а до конца года инвестирует еще почти 2 млн евро и расширит их сеть до 300, таким образом сеть вырастет почти на 50%.