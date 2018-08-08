Доходы предприятия за год выросли на 43% до 80,2 млн евро, , сообщил Novaturas через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

В первой половине этого года предприятие обслуживало 134,5 тыс. клиентов - на 42% больше, чем в январе-июне прошлого года. Количество обслуженных в Литве клиентов увеличилось на 43%, в Латвии - на 43%, в Эстонии - на 38%.

Прибыль до вычета налогов, процентов, амортизации и износа (EBITDA) выросла на 36% в год. до 5,9 млн евро.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах Nasdaq.