Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году выросла на 24% до 41 млн евро

Выручка от продаж в этом году, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, выросла на 10% до 2,269 млрд евро (9,667 млрд злотых), говорится в отчете польского Orlen за шесть месяцев.
Во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выручка Orlen Lietuva выросла на 15% до 1,246 млрд евро (5,308 млрд злотых), чистая прибыль снизилась на 39% до 14,6 млн евро (62 млн злотых). По сравнению с первым кварталом, доходы компании сократились на 5,7%, а прибыль выросла на 11,9%.
Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в январе-июне была 60,6 млн евро (258 млн злотых) – на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (220 млн злотых, 51,6 млн евро). Во втором квартале, по сравнению с тем же кварталом 2018 года, EBITDA снизилась на 29% до 26,1 млн евро (111 млн злотых).
НПЗ Orlen Lietuva во втором квартале переработал 2,41 млн тонн нефти - на 23% больше, чем в апреле-июне прошлого года (1,967 млн тонн) и на 8% больше, чем в первом квартале этого года (2,223 млн тонн).
Во втором квартале компания задействовала 95% перерабатывающих мощностей - на 18 проц. пунктов больше, чем за тот же период 2018 года.
В апреле-июне этого года инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 10,1 млн евро (43 млн злотых).
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