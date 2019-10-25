Выручка от продаж в этом году, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, выросла на 3% до 3,444 млрд евро (14,728 млрд злотых), говорится в отчете польского НК Orlen за девять месяцев.
Orlen Lietuva сообщает, что в этом году на результаты деятельности повлияло падение цен на нефть и нефтепродукты, а также неблагоприятная макроэкономическая ситуация.
"Рыночные условия постоянно меняются, иногда становятся особо сложными, однако деятельность Orlen Lietuva остается прибыльной и положительно влияет на финансовые результаты польской Orlen", – отметил в пресс-релизе генеральный директор Orlen Lietuva Михал Рудницкий.
Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в январе-сентябре была 98,6 млн евро (422 млн злотых) – на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
НПЗ Orlen Lietuva за три квартала переработал 7,23 млн тонн нефти - на 2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (7,017 млн тонн). За три квартала Orlen Lietuva использовала 95% мощностей переработки – на 2 пункта больше, чем в прошлом году.
В третьем квартале инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 8,1 млн евро (35 млн злотых).
Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году снизилась на 11% до 63,8 млн евро
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