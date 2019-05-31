"Экономики стран Балтии сейчас в хорошем состоянии, и Luminor использует все возможности, предоставляемые такими условиями", - сказал для пресс-релиза глава Luminor Эрки Раасуке.

Активы банка за год (в конце марта по сравнению с концом марта 2018 года) уменьшились на 8,3% до 14,134 млрд евро, кредитный портфель - на 2,6% до 11,3 млрд евро, портфель вкладов вырос на 16% до 9,4 млрд евро.

По кредитам Luminor занимал 20,9% рынка стран Балтии, по вкладам - 16,9%.

Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский центробанк.

Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк, у которого есть подразделения в Литве и Латвии.