"Экономики стран Балтии сейчас в хорошем состоянии, и Luminor использует все возможности, предоставляемые такими условиями", - сказал для пресс-релиза глава Luminor Эрки Раасуке.
Активы банка за год (в конце марта по сравнению с концом марта 2018 года) уменьшились на 8,3% до 14,134 млрд евро, кредитный портфель - на 2,6% до 11,3 млрд евро, портфель вкладов вырос на 16% до 9,4 млрд евро.
По кредитам Luminor занимал 20,9% рынка стран Балтии, по вкладам - 16,9%.
Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский центробанк.
Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк, у которого есть подразделения в Литве и Латвии.
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