В 2018 году компания перевалила 4,12 млн тонн грузов: сельхозпродукция составила 21%, а минеральные материалы - 37%, сыпучие, жидкие удобрения и прочие грузы – 42%.
В этом году Bega постарается перевалить более 4,5 млн тонн.
"Путем привлечения новых клиентов планируется продолжить рост погрузок зерновых, цемента с использованием новых мощностей терминалов цемента и сельхозпродукции", – говорится в отчете. В этом году компания планирует приобрести новый кран.
В прошлом году она завершила первый этап строительства терминала, предназначенного для экспорта продукции цементного завода Akmenes cementas, и оборудовала универсальных склад для навальных грузов вместимостью 60 тыс. кубометров.
Компанией Bega владеют 11 акционеров, бывшему ее главе Алоизасу Кузмарскасу принадлежат 26,5% акций.
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