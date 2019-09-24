Прибыль Kesko Senukai в Беларуси выросла на 29%

Выручка компании за год увеличилась на 6,8% до 128,631 млн евро, указано в предоставленном в Реестровый центр отчете Romos holdingas за 2018 год.
Доходы группы от оптовой торговли за год выросли на 8,5% до 41,314 млн евро, доходы от розничной торговли – на 6,1% до 87,317 млн евро.
50% плюс одна акция Romos holdingas принадлежит контролируемой финской esko и Артурасом Ракаускасом компании Kesko Senukai Lithuania, остальные акции – предприятию последней Romos prekyba.
Консолидированный оборот Kesko Senukai Lithuania в прошлом году увеличился на 15,9% до 732,136 млн евро, чистая прибыль – в 1,8 раза до 15,857 млн евро.
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