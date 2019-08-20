Прибыль INVL Baltic Real Estate упала на 10,5% до 1,7 млн евро

Выручка компании выросла на 2% до 2,98 млн евро, сообщила INVL Baltic Real Estate через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
По словам Витаутаса Бакшинскаса, управляющего фондом недвижимости компании INVL Asset Management, входящим в INVL Baltic Real Estate, реконструкция крупнейшего объекта, бизнес-центра IBC, также оказала значительное влияние на прибыль в первой половине этого года, поскольку расходы по текущему ремонту были зачислены как издержки.
Стоимость консолидированного собственного капитала компании на конец июня этого года достигала 35,3 млн евро, и по сравнению с концом июня прошлого года этот показатель увеличился на 8,7%.
В конце второго квартала в управлении INVL Baltic Real Estate были помещения общей площадью 56,900 кв. метров, стоимость которых - 60,0 млн евро. 80% принадлежащего компании имущества, по стоимости активов, находится в центральной части Вильнюса.
Акции компании котируются в Дополнительном списке фондовой биржи.
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