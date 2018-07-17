Группа одного из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB в первом полугодии этого года получила 51,6 млн евро чистой прибыли до аудита - на 29% больше, чем в январе 0 июне прошлого года (40 млн евро).
© DELFI / Orestas Gurevičius

Чистая прибыль только банка SEB в этом году составила 50,5 млн евро - на 21% больше, чем в первом полугодии 2017 года (41,7 млн евро), говорится в сообщении банка.

По словам председателя правления и президента банка SEB Раймондаса Квядараса, в первом полугодии этого года банк предоставил населению и предприятиям 1,157 млрд евро новых кредитов (в прошлом году – 1,116 млрд евро).

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"В первом полугодии этого года экономика Литва развивалась быстрее экономики Евросоюза (ЕС). Это было обусловлено сбалансированным ростом, подкрепленным увеличением и экспорта, и внутреннего спроса. Из-за быстро роста средней зарплаты и снижения безработицы укреплялась покупательная сила домохозяйств нашей страны и улучшались ожидания", - сказал Р. Квядарас для пресс-релиза.

Имущество группы с учетом возвращения части кредитов контролирующему шведскому Skandinaviska Enskilda Banken за прошедшие 12 месяцев уменьшилось на 3% и в конце июня было 7,4 млрд евро. Чистая стоимость кредитного и лизингового портфелей за год возросла на 12% до 6,2 m млрд евро, портфель вкладов - на 10% до 5,6 млрд евро.

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