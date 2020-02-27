aA
В прошлом году чистая консолидированная прибыль крупнейшей группы розничной одежды в странах Балтии Apranga, контролируемой концерном MG Baltic, составила 8,873 млн евро – на 17,3% больше, чем в 2018 году (7,565 млн евро).
Прибыль группы Apranga в прошлом году выросла на 17% до 9 млн евро
© DELFI / Kiril Čachovskij

Только в четвертом квартале 2018 года прибыль Apranga составила 2,923 млн евро и была на 12,4% меньше, чем в 2018 году, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

За год доходы группы выросли на 9,5% до 205,029 млн евро, только в четвертом квартале – на 11% до 59,790 млн евро.

Прибыль группы Apranga до уплаты налогов, процентов, амортизации и износа (EBITDA) выросла на 98% до 30,8 млн евро.

Статьи по теме:
Глава Aprangа: надеемся на улучшенный годовой результат
Глава Apranga: рост оборота обусловят инвестиции в расширение сети  (1)

В настоящее время группа управляет сетью из 186 магазинов в странах Балтии общей площадью 93,8 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговые площади выросли на 13,5%.

Акции группы котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве может появиться еще один выходной день – 13 января (61)

Трехсторонний совет, объединяющий профсоюзы,...

Сравнили расценки на банковские услуги в странах Балтии и Европе: будут обращаться в Антимонопольную службу и ЕК (2)

Центробанк Литвы сравнил расценки действующих в Литве...

Профессор пояснил особенности коронавируса: существенный момент сдерживания истерии уже упущен (63)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом чрезвычайное положение объявлять не планируют (14)

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым...

В Литве не хватает не только медицинских масок, но и других средств защиты (45)

Несмотря на то, что, по словам экспертов, медицинские...