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Оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid в прошлом году заработал 13,9 млн евро консолидированной чистой прибыли, между тем в 2018 году и-за переоценки долгосрочного имущества компания понесла 21,6 млн евро убытков. Если исключить влияние переоценки имущества, то прибыль группы в прошлом году выросла на 13,5%.
Прибыль группы Amber Grid в прошлом году составила 14 млн евро
© DELFI / Kiril Čachovskij

Консолидированная выручка компании в прошлом году почти не изменилась и была 54,8 млн евро (в 2018 году – 54,6 млн евро), сообщила Amber Grid.

Консолидированная прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA)в прошлом году уменьшилась на 1,3% до 24,3 млн евро.

Инвестиции в модернизацию газопередающей сети в 2019 году составили 18,3 млн евро – на 14% больше, чем за такой же период прошлого года (16 млн евро).

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В группу Amber Grid входит головное предприятие и дочернее предприятие - газовая биржа GET Baltic.

96,58% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.

Акции Amber Grid котируются в Дополнительном списке биржи.

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