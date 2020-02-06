Прибыль группы Amber Grid в прошлом году составила 14 млн евро

Консолидированная выручка компании в прошлом году почти не изменилась и была 54,8 млн евро (в 2018 году – 54,6 млн евро), сообщила Amber Grid.
Консолидированная прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA)в прошлом году уменьшилась на 1,3% до 24,3 млн евро.
Инвестиции в модернизацию газопередающей сети в 2019 году составили 18,3 млн евро – на 14% больше, чем за такой же период прошлого года (16 млн евро).
В группу Amber Grid входит головное предприятие и дочернее предприятие - газовая биржа GET Baltic.
96,58% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.
Акции Amber Grid котируются в Дополнительном списке биржи.
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