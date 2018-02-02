Прибыль Danske Bank в Литве в прошлом году уменьшилась на четверть

Доналоговая прибыль филиала от основной деятельности в прошлом году уменьшилась на 11% до 8,2 млн. евро, говорится в отчете о деятельности Литовского филиала Danske Bank за 2017 год.
"Самое большое негативное влияние на финансовые результаты банка оказали снижение на 25% торговой деятельности, а также инвестиции в общую платформу банкинга Балтийских стран", - сказал для пресс-релиза гендиректор Литовского филиала Danske Bank Рамунас Бичюлайтис.
Доходы филила в прошлом году сократились на 3% до 18,5 млн. евро, тогда как доходы от деятельности возросли на 10% до 11,7 млн. евро.
Кредитный портфель Литовского филиала Danske Bank за прошлый год уменьшился на 4% и в конце декабря был 703 млн. евро, портфель вкладов увеличился на 9% до 963 млн. евро.
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